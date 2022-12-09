سفير الفاتيكان بمصر يزور محافظ السويس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، وإيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضر اللقاء الخور أسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب مايكل سليم الفرنسيسكانى، مدير مدرسة الآباء الفرنسيسكان بالسويس، والأخت حنان، مديرة مدرسة الراعى الصالح بالسويس، بالإضافة إلى القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالسويس، وماجد راضى، مدير عام الأوقاف، ومؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس.

وخلال اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته، وامتنانه باستقبال السفير البابوى لأول مرة بمحافظة السويس، مشيرًا إلى العلاقات والروابط الطيبة التى تربط بين مصر والفاتيكان.

وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والامتيازات لإنشاء مدرسة جديدة، تخدم جميع أهالى السويس.

وقدم سفير دولة الفاتيكان ميدالية الفاتيكان، كما وجه الشكر للمحافظ على حسن الضيافة، وكذلك على الخدمات، والمساعدات، التى تقدمها المحافظة للكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تدعيم الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب.

وأهدى عبد المجيد صقر، درع محافظة السويس لسفير دولة الفاتيكان بمصر تكريمًا، وتقديرًا له.