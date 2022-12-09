إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الفئات المسموح لها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - إضافة المواليد على بطاقات التموين وفقًا لقرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن 4 فئات وهم: "مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".

وأكدت وزارة التموين على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وبدأت الوزارة بالفعل فى استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.

وتضمن قرار وزير التموين بأن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومى، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.