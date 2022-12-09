«معالجة الإدمان» بالمجمع المقدس تشارك فى إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات 

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة وتوابعها، ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، فى إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات، الذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم ويقوم على تنفيذه 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.





ومن المقرر أن يتضمن البرنامج عمل حملة توعية فى 6 آلاف مدرسة وعمل دورى رياضى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وغيرها من الأنشطة. ومن ناحيتها، أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى كلمتها، بالدور الذى تؤديه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مجال مكافحة الإدمان. ومن جهته شكر الأنبا ميخائيل، الجهود المتميزة لصندوق مكافحة العلاج والتعاطى فى حماية أبنائنا من مخاطر الإدمان، مبديا استعداد اللجنة المجمعية للصحة النفسية للتعاون مع الصندوق فى إطار خطة الدولة فى مكافحة الادمان.

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