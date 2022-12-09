«الشكاوى الحكومية»: مراجعة وفحص 118 ألف شكوى خلال نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيا والمساهمة فى حلها، فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، حرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصرى، لتلقى ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وفى هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى ورصد المنظومة 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2022، وردت 59% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، فى حين تم تسجيل 41% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بالمنظومة.

وأوضح مدير المنظومة أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 118 ألف شكوى وطلب منها خلال الشهر، وتوجيه ما يقرب من 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 20.5 ألف شكوى، وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4.5 ألف شكوى وطلب؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أنه عقب مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة، واختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 8 وزارات هى: التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والبترول والثروة المعدنية، مع حوالى 88% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وفيما يتعلق بالاستجابة، فأوضح "الرفاعى" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، هى: البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والنقل، والخارجية، والأوقاف، والموارد المائية والرى، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والقوى العاملة، والبيئة.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 محافظات هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية؛ مع نسبة 72% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنوفية، وأسيوط، والبحيرة، وبنى سويف، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، والقاهرة، والدقهلية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، بنسبة 10% من إجمالى تلك الشكاوى، وحققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما قام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة هذه الشكاوى.

كما حققت جامعات: الزقازيق، وطنطا، والقاهرة، وبنها، والمنوفية، والإسكندرية، وعين شمس، وبنى سويف، والمنصورة معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص أبرز القطاعات التى ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر فى الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، والشكاوى والاستغاثات التى تطلبت تدخلا ومعالجات سريعة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الأمن والخدمات القضائية المعاونة، وخدمات الكهرباء، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، والبيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، فضلا عن شكاوى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمى، علاوة على شكاوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وحول الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، فأشار الرفاعى لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر نوفمبر مع 16623 شكوى وطلبا وبلاغا، وتم الانتهاء من فحص 14283 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر نوفمبر الماضى من بحث ودراسة 11265 شكوى وطلبا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، وشكاوى أخرى تتعلق بالتضرر من عدم استحقاق هذا البرنامج، حيث جاءت نتائج فحصها غير مطابقة لشروط الاستحقاق لبعض المواطنين، وتولت المنظومة التنسيق مع أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة بشأن إعادة التواصل مع الأسر السابق عدم استفادتهم وتوجيههم بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها.

وفى سياق متصل، وفى ضوء الاهتمام بتقديم سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد 208 بطاقات خدمات متكاملة لمواطنين قد تقدموا بشكاوى واستغاثات خلال الشهر نفسه، من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن.

فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال الشهر من بحث ودراسة 3475 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7963 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.

كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، حيث تعاملت المنظومة مع 1814 طلبا تختص بالقومسيون الطبى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 65 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، كما تضمنت 3109 شكاوى من بعض المواطنين بالخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، ونقص بعض الأدوية فى الأسواق، وارتفاع أسعار البعض الآخر.

وحول شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، فأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن وزارة الداخلية تلقت 5263 شكوى وطلبا خلال الشهر تتعلق بمختلف هذه الخدمات، حيث استجابت القطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى وتم فحصها والتعامل معها على الفور.

وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 251 شكوى خلال شهر نوفمبر، تمت دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وفيما يخص الشكاوى والاستغاثات التى تطلبت تدخلا ومعالجات سريعة، فأشار مدير المنظومة إلى أنه فى إطار حرص المنظومة على تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة بالإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتى قد تتسبب فى خطورة أو قد تتسبب فى وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات وذلك بتأكيد سرعة تدخل الجهات المعنية لدرء المخاطر، والحد من أسباب وقوع الحوادث، فقد سجل المواطنون 3496 شكوى واستغاثة متنوعة؛ حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات المعنية لإزالة أسبابها.

وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 16975 شكوى وطلبا، كان من بينها 12668 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و4307 شكاوى واستغاثات مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقا لطبيعة كل منها.

واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر نوفمبر مع 1859 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1427 شكوى بنسبة إنجاز 77%.

أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمى، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 4525 شكوى وطلبا بقطاعى التعليم قبل الجامعى والجامعى، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.

أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 5922 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3657 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقا لطبيعة كل منها.

وانتهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى من بحث ودراسة 894 شكوى وطلبا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجارى المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدى للتعدى على المجارى المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى ورصد 21.6 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 2358 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.

كما تلقت المنظومة 230 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية، وتمت الاستجابة لنسبة 85% منها من قبل الوزارات والمحافظات، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى وإزالة أسبابها.

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