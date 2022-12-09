«التعليم» توضح حقيقة إلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد -

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى، والتى تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التى تدربوا عليها فى مادة معينة، ويتضمن نظام التقييم الكلى للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، موضحة أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، ويقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، مشيرة إلى قيام المعلم بشرح المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، على أن يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.



وفى سياق متصل، تتكون المهام الأدائية من مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهى منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيار المهام المناسبة لميولهم، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، موزعة كالتالى: 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائى.

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