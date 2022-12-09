السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على امن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات خاصة على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة فى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى السودان، وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

كما أكد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسى الإطارى الذى تم توقيعه مؤخرا خلال الشهر الجارى بشأن الفترة الانتقالية فى السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم فى السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سودانى خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السودانى عن التقدير العميق الذى تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبى والحكومى الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا فى هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤكدا وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك فى مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.

وشهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.