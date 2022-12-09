البيئة: تكثيف الحملات على مصادر التلوث المختلفة للحد من تأثيرها على الهواء

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة البيئة أنه بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال اليوم وغد السبت نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على كل مناطق القاهرة الكبرى ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.





وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية. وأهابت الوزارة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات. كما أهابت الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة. جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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