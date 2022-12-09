انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن الأماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة .. اعرف مصير منطقتك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 سوف يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الصباح، فيما يكون مائلا البرودة على كافة الأنحاء في ساعات المساء والليل.وأشارت هيئة الأرصاد، أنه سوف يكون هناك شبورة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، علاوة على نشاط للرياح على أوقات متفرقة من اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية “مطروح، السلوم، الحمام، العملين” والسواحل الشمالية الشرقية “بورسعيد ورفح” ووسط سيناء.