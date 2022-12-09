انت الان تتابع خبر منع دخول العمالة المصرية إلي الكويت .. رئيس الجالية المصرية : لم يصلنا أي شئ حتي الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علقت الجالية المصرية في دولة الكويت على لسان رئيسها ورئيس عام اتحاد المصريين في الكويت علاء سليم، على ما نشر من تقارير صحفية حول صدور قرار بمنع دخول العمالة المصرية إلي الكويت خلال الفترة القادمة.وكانت تقارير صحفية أكدت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قد أصدر توجيهات بمنع دخول العمالة المصرية إلي الكويت بداية من يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وفي هذا السياق أوضح علاء سليم في تصريحات صحفيه له اليوم الخميس أنه لم يتم صدور أي شئ حتي الأن من قبل السفارة الكويتية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي أن السفارة المصرية لم تتطرق إلى هذا الأمر حتى الآن.

وأضاف رئيس عام اتحاد المصريين في الكويت أن الرؤية غير واضحة ولكن جميع الأماكن الحكومية الكويتية تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي شئ حتي الآن اتخذ في هذا الشأن.