الرئيس السيسى يلتقى نظيره التونسى فى الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة السعودية الرياض، صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي الشقيق، مؤكداً حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.