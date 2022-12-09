مستشار الرئيس: التأمين الصحى الشامل منظومة مصرية 100%.. وتغطى كل المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن التوصيات الخاصة بتقييم عمليات منظومة التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، قائلا: "البنك الدولي مساهم في عملية الترتيبات، لكن المنظومة مصرية 100% وعلى أعلى مستوى".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "النظام القديم كان له بعض المشكلات والسلبيات، وبعض مستقبلي ومقدمي الخدمة لم يكونوا راضين لأسباب كثيرة نعمل على إصلاحها من خلال المنظومة الجديدة، وهو ما يتأتى بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ في بعض المحافظات، وسيغطي مصر كلها تدريجيا".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كل الجهات الطبية تسعى إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث إن الخدمات الطبية أصبحت كثيرة جدا ومتطورة ومكلفة، وبالتالي فإن استخدام الرقم القومي للحصول على الخدمة أصبح شيئا مهما للغاية.