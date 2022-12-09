وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع منظمة Coptic Orphans الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة الهجرة خلال استقبالها المدير التنفيذى للمنظمة اليوم أنها تابعت اهتمام المصريين بالخارج بجهود وأنشطة المنظمة، معربة عن تقديرها لكل ما تقوم به فى مجال العمل الخيرى.



واستعرضت جندى كل الجهود التى تم العمل عليها منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولية الوزارة، من تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالا مستداما وبناء معهم لأنهم هم خط الدفاع الأول عن وطنهم خارجيا، لذلك حرصت على التحرك السريع والفورى لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، كما أنها أطلقت مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لإتاحة الفرصة للقاء مباشر مع المصريين بالخارج، وتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، لافتة إلى توفير كل الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج فى تطبيق إلكترونى لضمان أقصى استفادة ممكنة لهم بجانب فتح الباب لتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية.



وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية فى مصر، بهدف توفير مميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مثل إصدار قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب والجمارك، وبحث خطوات تنفيذ مشروع شركة استثمارية، والتخفيضات غير المسبوقة من شركة مصر للطيران لأسرهم، مشيرة أيضا إلى التعاون مع البنك المركزى لتوفير أوعية إدخارية مميزة للمصريين بالخارج، فضلا عن التنسيق مع الوزارات المعنية من أجل مساعدة الجاليات المصرية فى سرعة استخراج الأوراق الثبوتية والنظر فى الموقف التجنيدى.



وأشارت إلى برامج ومبادرات وزارة الهجرة لأبناء الجيلين الثانى والثالث مثل "اتكلم عربى"، وفى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مثل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، علاوة على اتجاه الوزارة نحو تعزيز إنشاء قواعد بيانات متخصصة للمصريين بالخارج باختلاف شرائحهم وفئاتهم، لربطهم بالمبادرات والمشروعات التى تحتاج لخبراتهم التى اكتسبوها خلال وجودهم بالخارج ليكونوا جزءا من استراتيجية التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة.

وأشادت الوزيرة بالدور الذى تلعبه منظمة Coptic Orphans، مؤكدة أن أهدافها وبرامجها تنسجم بشكل كامل مع أولويات الدولة سواء فى التنمية أو فى تعزيز دمج المصريين فى الخارج وانتمائهم إلى وطنهم الأم.

وأعربت نرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذى لمنظمة Coptic Orphans، وكذلك الدكتور ماجد رجائى، مدير الربط الاستراتيجى بالمنظمة، عن سعادتهما بلقاء السفيرة سها جندى، موجهين التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق، ومثمنين دورها الملموس وجهودها المبذولة فى ملف رعاية الجاليات المصرية حول العالم.

وأشادت رياض بدورها فى إنقاذ الشاب المصرى أحمد حسين الذى كان يعمل فى موزمبيق وأصيب بالتيفود، وتدخلت الوزيرة حتى عاد إلى أرض الوطن وتلقى علاجه وتم تقديم كل الدعم النفسى والمعنوى له.

واستعرضت رياض جهود وأنشطة منظمة Coptic Orphans -التى تتخذ من ولاية واشنطن مقرا رئيسيا لها- موضحا أنها منظمة غير هادفة للربح أنشأت عام 1988ولديها أكثر من فرع حول العالم، فى مصر وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة.



وأضافت أن المنظمة تضم عددا كبيرا من الشباب المصريين المتطوعين وتستهدف الربط بين شباب مصر فى الخارج والداخل من خلال نزولهم إلى قرى الصعيد وتحديدا فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا لتقديم دورات تدريبية وتأهيلية للأطفال الأيتام والفتيات المهمشات ومساندتهم، وتعزيز تمكين المرأة فى الصعيد، كما تحظى بالصفة الاستشارية للأمم المتحدة وتعد من أكبر المنظمات على مستوى العالم المتخصصة فى تقديم خدمات للأيتام.

واستعرضت ما تقدمه المنظمة من خدمات لنحو 75 ألف طفل يتيم فى محافظات مصر المختلفة، وذلك على مدار سنوات الخدمة والتى تركز على بناء الإنسان ورعاية الأطفال الأيتام خاصة فى مجال التعليم، ونقل الخبرات بين من ينتهى من مراحل التعليم العالى لأجيال جديدة من المحتاجين لتستمر مسيرة الخدمة وتتسم بالاستدامة، كما تناولت برنامج " ابنتى الغالية" المعنى بتمكين الفتيات ودعم استكمال مراحل التعليم وتزويدهن بالمهارات الحياتية والمهنية، فضلا عن برنامج زيارات شباب المصريين بالخارج خلال شهرى يونيو ويوليو لتعليم أطفال الصعيد اللغة الإنجليزية، ومدى ارتباط مقدمى الخدمة من أبناء الجيلين الثانى والثالث بوطنهم الأم عقب مرورهم بهذه التجربة الثرية والتى جعلت 89% منهم يرحبون بتكرارها فى الاستبيان الذى يتم إعداده لدراسة نتائج الزيارات، وهو ما يعكس مدى نجاح البرنامج فى تعزيز الانتماء والولاء لدى الشباب بالخارج مثلما يعزز جهود التنمية لأطفال الصعيد.



وفى ختام اللقاء، وجهت الدكتورة نرمين الدعوة للوزيرة لحضور الاحتفال المقرر عقده خلال عام 2023 بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس المنظمة، كما تم الاتفاق على ضرورة التواصل والتنسيق من أجل وضع الخطوط العريضة للتعاون المستقبلى فيما بين وزارة الهجرة والمنظمة، بشأن برامج ومبادرات الوزارة التى يتم إعدادها، سواء فيما يتعلق بملف أبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، أو ربط خدمات المنظمة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى القرى والمحافظات الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة والتى يوجد فيها متطوعى المنظمة بالفعل.