انت الان تتابع خبر قطع المياه غداً عن بعض المناطق في الجيزة.. أبرزها شارع ناهيا خزنوا كفايتكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بالإعلان عن قطع مياه الشرب غداً الجمعة 9 ديسمبر 2022، وتم نشر هذا في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

سبب قطع المياه في الجيزة

وسوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات ويكون بدءاً من الساعة 11 مساءاً يوم الجمعة إلى الساعة الـ 6 صباحاً يوم السبت 10 ديسمبر 2022، وهذا ما كشفته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأماكن قطع المياه هي مناطق بولاق الدكرور القديمة والمربع المحصور ويكون بدءاً من شارع المشتل إلى شارع ناهيا طولاً من ترعة الزمر إلى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً.

وتقطع المياه في بعض المناطق بالجيزة لتنفيذ جميع أعمال تدعيم البنية التحتية، وهو يكون ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهي تشمل على الصيانة شوارع كلاً من كمال شحاتة وبجانب فاروق حرب و6 أكتوبر علي خليل مع همفرس، وتتوفر الكثير من السيارات التي تقدم المياه الصالحة للشرب طوال فترة القطع ويتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.