الرى: الانتهاء من أعمال المساحة لـ3224 موقعا بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتنفيذ أعمال الرفع المساحى للمشروعات المختلفة وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات.



وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة فى حركة البناء والتعمير الحالية من طرق اقليمية ومحاور تنموية، وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات، مشيرا لحرصه على استمرار التنسيق بين الهيئة وكل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

كما أضاف أن الهيئة تساهم فى تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها فى أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضى الدولة، وقامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا.



كما تشارك الهيئة فى تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع.



وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية واعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط فى صورة رقمية وورقية، كما تشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، كما قامت الهيئة بإعداد خريطة محدثة لجمهورية مصر العربية باللغتين العربية والانجليزية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وإتاحتها على الموقع الرسمى للهيئة مجانا.



وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تطوير هيئة المساحة وتحديث أدواتها بما يمكنها من التوافق مع أحدث التكنولوجيات الخاصة بعلوم المساحة الأرضية والجوية والفضائية، وقامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية والتى تتيح إحداثيات بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم، وتغطى دلتا ووادى النيل بـ(42) محطة ثابتة بالإضافة لمحطتين ثابتين بالضبعة ومطروح تم إضافتها مؤخرا لتلبية إحتياجات المشروعات الجارية بالساحل الشمالى، وجار تفعيل هذه الشبكة لخدمة القطاعين الحكومى والخاص.