مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مركز التنمية المحلية بسقارة، ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبى الـ18، دورة عن إعداد المدرب الرقمى، يستفيد منها 28 متدربا.





وأضاف آمنة، أنها أكثر من مجرد دورة تدريبية نظرا لدورها الحيوى فى مواجهة الظروف الراهنة التى أسفرت عنها تداعيات جائحة كورونا، وأصبحت الحاجة ملحة لمواكبة التحول الرقمى وإعداد مدرب متقن لأدوات الرقمنة والتحول الرقمى لتميزه بقدرته على التعامل مع المستحدثات التكنولوجية والتطبيقات المختلفة وتصميم برامج تدريبية، وسيعمل التدريب على تنمية مهاراتهم التكنولوجية وتطوير أدائهم ووسائل التدريب التى يستخدمونها لمواكبة التطوير فى تكنولوجيا المعلومات والتدريب.

وأشار آمنة، إلى أن التدريب سيركز على تقديم مجموعة من المعارف المتعلقة بالتدريب عن بعد، والمهارات الواجب توافرها فى المدرب الرقمى، وكذلك الاتجاهات المرتبطة بالتدريب، كما يتناول تدريب المدربين على المهارات الأساسية والطرق العملية للتدريب سواء كان التدريب مباشرا أو عن بعد، بغض النظر عن التخصص، وأهداف البرنامج والمحتوى التدريبى والتقييم وتعريفات أهمية وخصائص ومعوقات التدريب الإلكترونى، ومبرراته ومتطلباته ومكوناته والمصطلحات الخاصة به وكيفية التسجيل على برنامج SWAY، وإنشاء ملف إنجاز رقمى ومصادر التدريب الإلكترونى وأهم السمات والسلوكيات لشخصية المدرب الرقمى وقدراته، وطريقة اعداد المدرب لمحتوى الدورات التدريبية، وتأسيس حملة تسويقية جيدة لدورته، وأنماط التدريب المتزامن فضلا عن التعلم على التسجيل فى برنامجى ZOOM وEDMODO، إضافة إلى اساليب وتطبيقات التدريب الإلكترونى واستخدام وسائل التواصل الأجتماعى.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الاسبوع الـ 18 بمركز سقارة يتضمن أيضا تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية ويستفيد منها 28 متدربا، مشيرا الى الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ولفت إلى أن الدورة ستتناول أيضا قواعد توصيل المرافق، وتصاريح الحفر، ورخص تشغيل المحال العامة، وفحص ملفات التصالح وحالات التقنين، إضافة الى مراجعة انضباط العاملين من حيث ضوابط حضور وانصراف العاملين، وخطوط السير والأجازات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومراجعة الحملات الميكانيكية والتى تشمل فحص محاضر استلام العمرات وصيانة المعدات وضوابط صرف بونات الوقود وحساب معدلات الاستهلاك واجراءات تكهين المعدات.

ونوه بأنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم دورة ثالثة عن دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS – يستفيد منها 21 متدربا، وتتضمن استراتيجية تحليل البيانات والتعرف على قوائم البرنامج، وإدخال البيانات على البرنامج، والتحقق من الإدخال ومواصفات التغيير ومعالجة البيانات وتخزينها، وتحديد هدف الدراسة واستخراج الجداول ومخرجات المتغيرات، مشيرا إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل خلال الاسبوع الـ18 للاسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد منها 72 متدربا.