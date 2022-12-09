القمة المصرية الصينية بالرياض والشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية الصينية الأولى، والتى تعقد، اليوم الجمعة بالعاصمة (الرياض).

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع القمة المصرية الصينية بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، إضافة إلى لقاء الرئيس السيسى مع محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق فى (الرياض) والمشاركة المصرية فى القمة العربية الصينية الأولى.

من جانبها.. نقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد - خلال لقائه نظيره الصينى - حرص مصر على تطوير التعاون المشترك مع الصين على مختلف الأصعدة، سواء فى الإطار العربى الجماعى، أو فى الإطار الثنائى من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة مجددا على إعادة انتخاب شى جين بينج أخيرا أمينا عاما للحزب الشيوعى الصينى لفترة ثالثة، معربا عن الثقة فى استمرار الصين فى المضى قدما على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه، للارتقاء بعلاقات الجانبين، فى ظل روابط الصداقة التاريخية بينهما.

وأضاف أن اللقاء تبادل الرؤى حول التطورات بالشرق الأوسط، حيث ثمن الرئيس الصينى الدور المصرى الرائد فى صون السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، من خلال مكافحة الإرهاب والتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة فى تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات فى محيطها الإقليمى، وهو الدور الذى تعول عليه الصين فى ترسيخ الشراكة الصينية - العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شى هنأ الرئيس السيسى، على نجاح مصر فى تنظيم قمة COP 27، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر وسعيها للارتقاء بشراكتها معها فى جميع المجالات، عبر توسيع أطر التعاون، وأيضا دعم مصر فى مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى الفرص الواعدة للاستثمارات الصينية بمصر، ومن ثم الآفاق الواسعة للارتقاء بالتعاون الاقتصادى.

كما سلطت (الأهرام) الضوء على لقاء الرئيس السيسى أمس بالعاصمة السعودية (الرياض) مع محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق، وأكد الرئيس تقدير مصر الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب.

وأوضحت أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصة متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

ونقلت عن رئيس الوزراء العراقى تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى فى كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصة فى مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، والذى يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوين الإقليمى والدولى، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وفى السياق.. نقلت صحيفة (الأخبار) عن السفير بسام راضى، القول إن مشاركة الرئيس فى القمة العربية الصينية، تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، إلى جانب بحث مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج الرئيس يتضمن أيضا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين فى قمة الرياض؛ من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا أن القمة العربية الصينية الأولى تهدف إلى تعزيز آليات العمل المشترك بين الصين والدول العربية خاصة فى ظل التحديات العالمية الحالية وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بكين والدول العربية، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار للشعوب.. كما تسعى القمة إلى تكثيف التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك تحقيقا لتطلعات الدول والشعوب العربية نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار للجميع.

وتحت عنوان (خادم الحرمين والرئيس الصينى يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية.. الرياض وبكين يؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية) كتبت الصحيفة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استقبل فى قصر اليمامة بالرياض أمس الرئيس شى جين بينج.. وجرى - خلال اللقاء - استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين السعودية والصين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين فى شتى المجالات.. وعقب ذلك، وقع خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس شى، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفى الشأن المحلى، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان الحكومة.. نافية ما تداولته مواقع إلكترونية..لا مساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

ونقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد الحكومة أنه لا صحة للادعاءات والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول.

ونشرت الصحيفة تقرير الرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022، حيث أكد أنه استنادا لرؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة الأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التى أثرت على توجهات الدولة الاستثمارية خلال السنوات السابقة.

وتحت عنوان (مدبولى.. خلال لقائه رئيس وكالة الفضاء المصرية: مصر تولى اهتماما كبيرا بعلوم الفضاء والأقمار الصناعية.. توطين الصناعة لمواكبة التقدم التكنولوجى المتسارع) ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد - خلال لقائه مع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقى؛ فى إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لوكالة الفضاء - تعاظم أهمية الدور الذى تقدمه وكالة الفضاء المصرية فى خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية فى الدولة وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجى المتسارع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقلت عن الرئيس التنفيذى للوكالة القول إن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز فى استحداث ونقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية؛ بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجال التنمية وتحقيق الأمن القومى.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء شهد عرضا لعدد من الموضوعات التى تتعلق بوكالة الفضاء المصرية، من بينها نشأة وأهداف الوكالة، وكذا الأقمار الصناعية المصرية التى تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود توطين تكنولوجيا الفضاء طبقا لبرنامج الفضاء الوطنى، فضلا عن استعراض بيانات مرتبطة بحجم السوق العالمية لتطبيقات الأقمار الصناعية والمهمات الفضائية الجارى تنفيذها على المدى القريب خلال الفترة 2022-2024.

وفى شأن حكومى آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) وقائع اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لبحث الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر، وفقا للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة وتنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

وأكد الملا - خلال الاجتماع - أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بالتطوير والتحديث المستمر لكافة كياناتها ومعداتها وملتزمة كذلك بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى.

وأشار إلى أن الإسراع بخطط الإصحاح البيئى متفق عليه ويأتى فى صالح الصناعة البترولية التى لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطنى، وأن التزام قطاع البترول يمثل رسالة إيجابية لكافة الصناعات الأخرى، مشيدا بالتنسيق والتعاون الفعال بين الوزارتين وجهود وزارة البيئة فى هذا المجال.