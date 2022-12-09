سفير مصر فى أوتاوا يناقش مع وزير النقل الكندى العلاقات الثنائية المتطورة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وخصوصا فى مجال النقل وغيرها من الأمور للدفع قدما بآفاق العلاقات المصرية الكندية.

وقال الوزير الكندى، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن "اللقاء شهد الحديث عن المصالح المشتركة بين مصر وكندا، وأكدنا على قوة العلاقة بين بلدينا".

يذكر أن عمر الغبرا هو أول وزير من أصل عربى فى الحكومة الكندية وعينه رئيس الوزراء جستن ترودو، فى 12 يناير 2021، وزيرا للنقل فى كندا، ليصبح أول كندى من أصل سورى يتولى حقيبة وزارية فى الحكومة الكندية.