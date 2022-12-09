جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وخصوصا فى مجال النقل وغيرها من الأمور للدفع قدما بآفاق العلاقات المصرية الكندية.
وقال الوزير الكندى، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن "اللقاء شهد الحديث عن المصالح المشتركة بين مصر وكندا، وأكدنا على قوة العلاقة بين بلدينا".
يذكر أن عمر الغبرا هو أول وزير من أصل عربى فى الحكومة الكندية وعينه رئيس الوزراء جستن ترودو، فى 12 يناير 2021، وزيرا للنقل فى كندا، ليصبح أول كندى من أصل سورى يتولى حقيبة وزارية فى الحكومة الكندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى أوتاوا يناقش مع وزير النقل الكندى العلاقات الثنائية المتطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.