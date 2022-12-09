مصر تعرب عن قلقها من استمرار العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى

وأوضحت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن العام الجارى شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، وتجاوز 200 شهيد، ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالى على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.
ودعت مصر، المجتمع الدولى والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالى فى عملية السلام.
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