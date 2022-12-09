أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - الرياض

تنطلق أعمال القمة العربية - الصينية الأولى فى العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف، 14 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، وذلك بعد تلقى الوزارة التقارير التى قدمها مديرو المديريات وأفادت بأنه تم فرش جميع المساجد المعلن عن افتتاحها.

القاهرة

يُعرض فيلم Pravda برافدا الوثائقى، بسينما زاوية بوسط القاهرة الساعة الواحدة ظهرًا، ويعقب العرض ندوة ونقاش مفتوح عن الفيلم مع الفنان جان لوك جودار، ويدير الندوة والحوار والنقاش الناقد الفنى وصانع أفلام ماجد نادر.

الدوحة

يلتقى منتخب البرازيل مع منافسه الكرواتى فى تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد "المدينة التعليمية".. كما يلتقى المنتخب الأرجنتينى مع منافسه الهولندى فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد "لوسيل" وذلك فى إطار مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها قطر حاليا.

طوكيو

يعقد وزراء دفاع وخارجية كل من اليابان وأستراليا اجتماع "اثنين + اثنين" فى العاصمة اليابانية طوكيو.

أسوان

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بأسوان "ماراثون" للمشى بمشاركة 200 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية فى إطار حملة 16 يوما ضد العنف، وسيتم إطلاق إشارة البدء عبر تقنية الفيديو كونفرانس من جانب مسؤولى وزارة الشباب والرياضة.