طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.





ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء. ولفتت الأرصاد إلى وجود ظواهر جوية تتمثل فى تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 24 14 العاصمة الإدارية 24 13 6 أكتوبر 24 13 بنهـا 23 14 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 24 14 دمياط 23 13 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 24 12 السويس 24 13 الزقازيق 25 14 شبين الكوم 24 14 طنطا 24 13 شلاتين 28 18 الإسكندرية 24 13 العلمين الجديدة 24 12 وادى النطرون 25 13 مطروح 24 13 السلوم 23 9 سيوة 22 9 العريش 22 12 رفح 21 13 الطور 25 12 كاترين 18 5 رأس سدر 24 13 نخل 21 5 طابا 21 14 نويبع 24 14 حلايب 25 19 شرم الشيخ 26 18 الغردقة 26 15 مرسى علم 25 16 الفيوم 24 13 بنى سويف 25 12 المنيا 26 9 أسيوط 25 9 سوهاج 25 10 قنا 27 10 الأقصر 28 9 أسوان 27 12 الوادى الجديد 27 10 أبوسمبل 26 12 أبو رماد 27 19 رأس حدربة 24 20

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