بعد زيارة إلى البحرين.. رئيس مصلحة الجمارك يعود لـ القاهرة (صور)

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جلسة منظمة الجمارك العالمية World Customs Organization، تم عقدها للمرة الأولى فى البحرين والمنطقة، خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر 2022، بحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية، ورئيس الجمارك البحرينية، وكونيو ميكوريا، الأمين العام للمنظمة، بمشاركة أعضاء اللجنة البالغ عددهم 30 دولة.
وخلال فعاليات جلسة لجنة السياسات العامة، تم مناقشة عدد.من الموضوعات، منها الجمارك الخضراء، والتطور نحو إدارات الجمارك الهجينة، واستراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية، والحدود الهشة، والتجارة غير المشروعة وعمل المنظمات الدولية الأخرى والتنوع.
وتمت مناقشة الخطة الاستراتيجية والأنشطة التي سيتم إدراجها في خطة التنفيذ لعام 2023/2024، والجوانب المالية للمنظمة في السنوات القادمة والتي سيتم رفعها إلى مجلس المنظمة لاعتماد التوصية على تطوير خطة تحديث منظمة الجمارك العالمية، والتي من شأنها تمهيد الطريق لمزيد من الابتكار داخل المنظمة لمواصلة النهوض بمهمتها والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الأعضاء المتنوعة.
وتم اعتماد شعار يوم الجمارك العالمى للعام 2023 بعنوان "رعاية الجيل القادم - تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهنى فى الجمارك".
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