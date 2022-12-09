موعد انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لـ تربية الأزهر

جدة - نرمين السيد - تعتزم كلية التربية بنين بجامعة الأزهر، تنظيم مؤتمرها الدولى الثامن فى القاهرة، الاثنين المقبل، والذى يأتى بعنوان "تدويل التعليم بين الثوابت والمتغيرات: التعليم الأزهرى نموذجًا".





وينطلق المؤتمر برعاية شيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود صديق. من جانبه، قال الدكتور خالد عرفان عميد الكلية رئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيقام يوم الاثنين ويختتم أعماله الثلاثاء المقبل بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، ويأتى المؤتمر إيمانا بالدور الريادى والعالمى للمؤسسة الأزهرية بوجه عام وللتعليم الأزهرى بوجه خاص، والذى يضرب بجذوره فى ممارسة تدويل التعليم لأكثر من ألف عام، فى توازن دقيق بين الحفاظ على هويته ومجتمعـه من جهـة، والانفتاح على الآخر فى إطار من الوسطية والاعتدال من جهة أخرى. وأشار إلى أنه سيشارك فى الجلسات العلمية للمؤتمر عدد من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية، إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية لنخبة من الوزراء والمفكرين والخبراء المعنيين بقضية تدويل التعليم، مؤكدًا أن تدويل التعليم لم يعد خاضعًا لرفاهية الاختيار من عدمه أمام واقع عالمى يفرض نفسه بمستجداته أمام المؤسسات التعليمية، ففى ظل ما يواجهه العالم اليوم من تغيرات علميـة وتكنولوجية وإدارية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وتعالى الأصوات بالانفتاح وإعلاء ثقافة التعايش والتسامح مع الآخر، يأتى التعليـم بوابة رئيسـة لترسيخ هذه الدعوات فكرا وممارسـة عبر البرامج الدراسية، والتبادلات الأكاديمية، والبروتوكولات والشراكات البحثية وغيرها، موضحا أن اللجان العلمية للمؤتمر، يشرف عليها الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهوارى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقررًا المؤتمر.

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