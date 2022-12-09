تعيين رئيس جديد لـ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس بيانًا، مساء أمس الخميس، قال فيه، إن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران قدم الشكر والتقدير لـ أحمد شاهين على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وكانت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، قد وقعت يوم 5 ديسمبر الجارى، بروتوكول للتعاون مع الهيئة العامة لمستشفيات باريس، والتى تضم 39 مستشفى فى فرنسا.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتبادل الخبرات والتدريب بما يكفل تقديم خدمة صحية متكاملة ومتميزة للعاملين بقطاع الطيران. يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز أوجه التعاون بين مستشفى مصر للطيران والكيانات العالمية الكبرى فى المجال الطبى وتطوير منظومة الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لجميع العاملين فى قطاع الطيران. وصرح الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، بأن تطوير المنظومة الصحية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع الطيران فى مقدمة أولويات وزارة الطيران بما يسهم فى توفير أعلى جودة من الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات ويُعزز الاستفادة من الخبرات الطبية فى مختلف التخصصات كما يُعد توقيع البروتوكول خطوة مهمة لجذب مزيد من السياحة العلاجية التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا. وأشار وزير الطيران، إلى أن مستشفى "مصر للطيران" تمتلك إمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات طبية حديثة تضاهى المستويات العالمية، فضلًا عن منظومة متكاملة للتدريب تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى الذين يمثلون الثروة الحقيقية للقطاع. قام بتوقيع البروتوكول كلًا من الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، والدكتورة فلورنس فيبر المدير العام للعلاقات الدولية بهيئة مستشفيات باريس. حضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات الطيران المدنى ومن الجانب الفرنسى ميشيل أولدنبرج المستشار الاقتصادى للسفارة الفرنسية بالقاهرة وأعضاء الوفد الفرنسى. وخلال حضوره مراسم التوقيع، صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات بمجال الخدمات الطبية والاطلاع على كل ما هو جديد فى تخصصات الطب المختلفة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول ليس التعاون الأول من نوعه مع الجانب الفرنسى، إذ تمتد جسور التعاون مع شركائنا الفرنسيين لسنوات عديدة جسدت رغبتنا فى تعاون مثمر واستثمار الخبرات الفرنسية فى تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مصر للطيران لتطوير المنظومة الطبية والنهوض بصحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران.

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