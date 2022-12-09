الإسماعيلي ينهى علاقته مع جاريدو بالتراضى بسبب تراجع النتائج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على إنهاء علاقته بالإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة بالتراضى بسبب تراجع النتائج. ويجتمع مسئولو الإسماعيلي في الساعات الحالية مع جاريدو ووكيله لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب مجلس الإسماعيلى أيمن الجمل، مدير الكرة بالفريق، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدوري.

ويدرس أيمن الجمل فى الوقت الحالي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني للدراويش عن بعض اللاعبين المقصرين، وسط اقتراحات بخصم 20% من عقودهم السنوية مع إخطار اتحاد الكرة بالأمر.