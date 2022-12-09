افتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى و5 مراكز تكنولوجية بأسوان

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة.





وذلك تزامنًا مع افتتاح 5 مراكز أخرى بمدن عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

واستمع الوزراء إلى شرح من العميد أحمد دنش مدير عام المركز، ووليد البلبوشى مدير مركز معلومات شبكات المرافق، حول دور المركز حيث تم إنشاء مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أن المركز مربوط بـ11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى.





فيما أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن المراكز التكنولوجية تساهم فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخاصة أنها ترتبط بالأزرع التنفيذية لها، كما أن مبنى التحول الرقمى، وأيضًا المراكز التكنولوجية تم دعمها بأحدث أجهزة الحاسبات والمحلقات التكنولوجية، وكذلك الشبكات الداخلية والخارجية وعناصر الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى مكون من 3 طوابق حيث تم تخصيص الطابق الأول لمركز معلومات شبكات المرافق ليقدم الخدمات للجمهور، وتم مراعاة إنشاء رامب وممر خاص لذوى الهمم، فيما خصص الطابق الثانى لإدارتى البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.

كما يضم غرفة تأمين البيانات، فيما خصص الطابق الثالث ليكون مقر لإدارة الإحصاء والنشر الإلكترونى، وهو الذى يؤكد على أن أسوان زاخرة بالكوادر البشرية الواعدة فى المجال التكنولوجى.

وأضاف "عطية"، إلى أنه تم دعم المركز الرئيسى بخط فايبر لربطه بالمراكز التكنولوجية وعدد 6 أجهزة الخوادم "السيرفرات"، وكذلك تشغيل الأجهزة البديلة لتأمين وتشغيل التيار الكهربى بإستمرار دون إنقطاع، علاوة على أنه تم دعم آلية العمل داخل المركز بتطبيقات مستحدثة وهم شهادة مخالفات البناء وعين المواطن، وأيضًا متابعة النظافة العامة والمواقع الهامة والحيوية والانتخابات، فضلًا عن تطبيقات عوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب، وإدارة الإعلانات بالمحافظة.