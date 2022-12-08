هنا جودة تتأهل لنهائى بطولة العالم لتنس الطاولة بتونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - تأهلت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي، ومنتخب مصر، إلى نهائي بطولة العالم للزوجي المختلط تحت 15 عامًا، في تنس الطاولة، المُقامة حالياً في تونس رفقة اللاعب الكازاخستاني ألان كورمانجاليف، بعد الفوز على ثنائي منتخب اليابان بنتيجة 3/2 في نصف النهائي.

ونجحت هنا جودة واللاعب الكازاخستاني في حسم المباراة لصالحهما، بعد لقاء قوي أمام ثنائي منتخب اليابان، وتلتقى هنا جودة ومعها بطل كازاخستان في المباراة النهائية للزوجي المختلط، بالبرتغالي تياغو أبيودون والإسبانية ماريا بيرزوسا.

وتصدرت هنا جودة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

وشاركت هنا جودة فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.