وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى قطاع المرافق، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات بالإسكندرية.





وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ إنهاء وتنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى "مشروع لمياه الشرب – 8 مشروعات لصرف صحى الحضر – 9 مشروعات لصرف صحى الريف"، بطاقة إجمالية 170 ألف م3/يوم، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب على ترعة النوبارية، بتكلفة إجمالية للمشروعات 4.7 مليار جنيه، ويتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.

وقال "الجزار"، إنه، جارٍ تنفيذ رافع سيدى عبدالقادر لمياه الشرب "إنشاء خزان سعة 10000م3 وخطوط ناقلة"، بجانب 8 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، المرحلة الثانية من محطة معالجة العامرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحى لمنطقة أبوتلات، ومشروع صرف صحى أرض الجنينة بالعامرية التابعة لزاوية عبدالقادر، ومشروع صرف صحى منطقة مرغم الصناعية قبلى وبحرى الطريق الصحراوى ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، ومشروع محطة معالجة أبيس الأولى، ومشروع الصرف الصحى لأبيس الأولى، ومشروع الصرف الصحى لخورشيد القبلية، ومشروع محطة رفع 11 شرق.

وأضاف: "تشمل مشروعات صرف صحى الريف 9 مشروعات، وهى، مشروع شبكات صرف صحى قرية بنجر السكر 3، ومشروع محطة الرفع وخط الطرد بنجر السكر 3، ومشروع محطة معالجة مصطفى إسماعيل، ومشروع الصرف الصحى لمنطقة ابو بسيسة، ومشروع الصرف الصحى بنجر السكر 2، ومشروع الصرف الصحى بنجر السكر 4، ومشروع الصرف الصحى بنجر السكر 6، ومشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية الجلاء (معالجة – رفع – انحدار) - محطة المعالجة، ومشروع صرف صحى قرية الجلاء".

كما استمع "الجزار"، لشرح عن موقف منظومة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، من اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والذى شرح جهود الشركة فى تنفيذ مشروعات الخُطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى، ودورها فى مساعدة الإدارات المحلية بالمحافظة فى التعامل مع مياه الأمطار.