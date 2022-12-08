محافظة القاهرة: حملات لتطهير مخرات السيول بالمنطقة الجنوبية

جدة - نرمين السيد - بدأت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، حملات نظافة فى مخرات السيول استعداداً لقدوم فصل الشتاء، حيث تجرى حملات التطهير فى إطار المتابعة المستمرة على أرض الواقع والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها لحماية المواطنين من خطر السيول حيث تستمر الحملة على مدار الأسبوع المقبل.





وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية فى تنفيذ كافة التوجيهات ومنها جهود أحياء المعادى وطره لتطهير مخر السيل الواقع بنطاق الحيين، مؤكدة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، ومنها المرور على مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيف المصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة.

ونوهت إلى قيام الأجهزة التنفيذية بحى المعادى وطره بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ووزارة الرى بحملة نظافة مكبرة لنظافة وتطهير مخر السيل فى إطار الحفاظ على شبكة صرف المياه دون أى عوائق أو مخلفات للتخلص من أى خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت، حيث تم رفع أكثر من 12 نقلة حمولة 20 طنا بإجمالى 240 طن مخلفات على أن تستمر حملة التطهير والتنظيف عدة أيام.

ووجهت نائب المحافظ الأجهزة التنفيذية باستمرار أعمال رفع المخلفات وتطهير مخر السيل لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات مع الاستعداد الدائم والمتابعة الدورية لرفع كل ما يستجد من مخلفات من خلال الدفع بعدد من الآليات والمعدات والمركبات اللازمة لرفع المخلفات.

وطالبت جيهان عبد المنعم جميع رؤساء أحياء المنطقة والأجهزة التنفيذية التى توجد مخرات السيول بنطاق أحيائهم باستمرار المتابعة ورفع درجة الاستعداد القصوى فى أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول من مخرات السيول تحسبًا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.