وزيرة التخطيط تفتتح حفل العشاء الرسمى بمناسبة إطلاق «مركز خدمات مصر» بأسوان

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وخلال كلمتها، أكدت "السعيد" على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر يعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التى تتسم بها تلك العلاقات، التى تؤكد دائمًا أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصًا وأنها تستند على تاريخ مُمتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذى يحظى بدعم القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين.
وأوضحت "السعيد"، أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشارت "السعيد"، إلى أن اتفاقية التعاون بين مصر - ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة فى وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومى، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى، وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التى سيتم إنشائها فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يُعد أول مجمع خدمات نموذجى ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلًا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكترونى، وبالتالى سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة فى الجمهورية الجديدة.
وقالت "السعيد"، إن مركز خدمات مصر يُقدم العديد من الخدمات منها: "خدمات الأحوال المدنية التى تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقارى التى تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية".
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه فى إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإدارى الحكومى، فقد تم التنسيق مع شركة "E-finance" للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفنى، وجميع الانظمة الداخلية والاتصالات والامن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكترونى وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال إدخال الرقم القومى، وبالتالى تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.
ولفتت إلى أن مركز خدمات مصر بأسوان يُعد نموذجًا سيتم تعميمه فى العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هى المحطة التالية، ويتبعها محافظتى الإسكندرية ومحافظة الجيزة، موضحةً أنه من أجل استدامة المشروع والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات بالشكل المرجو، تم تشكيل مجموعة عمل دائمة للإشراف على إدارة المشروع والتأكد من تنفيذه بالشكل المرجو فى باقى المحافظات.
وأشارت "السعيد"، إلى الخدمات التى تقدمها الدولة فى إطار التحول الرقمى تسهيلًا على المواطن، لافتةً إلى سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة التى تقدم ما يزيد على 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجى بالحى أو المدينة، وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط تفتتح حفل العشاء الرسمى بمناسبة إطلاق «مركز خدمات مصر» بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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