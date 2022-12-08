وزيرة التخطيط تفتتح حفل العشاء الرسمى بمناسبة إطلاق «مركز خدمات مصر» بأسوان

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل العشاء الرسمى المقام بمعبد فيلة بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان، وذلك بحضور محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور مجدى يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفاينانس".





وخلال كلمتها، أكدت "السعيد" على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر يعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التى تتسم بها تلك العلاقات، التى تؤكد دائمًا أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصًا وأنها تستند على تاريخ مُمتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذى يحظى بدعم القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين.

وأوضحت "السعيد"، أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت "السعيد"، إلى أن اتفاقية التعاون بين مصر - ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة فى وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومى، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى، وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التى سيتم إنشائها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يُعد أول مجمع خدمات نموذجى ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلًا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكترونى، وبالتالى سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة فى الجمهورية الجديدة.

وقالت "السعيد"، إن مركز خدمات مصر يُقدم العديد من الخدمات منها: "خدمات الأحوال المدنية التى تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقارى التى تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه فى إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإدارى الحكومى، فقد تم التنسيق مع شركة "E-finance" للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفنى، وجميع الانظمة الداخلية والاتصالات والامن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكترونى وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال إدخال الرقم القومى، وبالتالى تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

