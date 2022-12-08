حياة كريمة فى دمياط.. الكشف على 1558 شخصًا فى قافلة طبية بكفر البطيخ

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 1558 شخصًا خلال القافلة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومنال عوض محافظ دمياط.

وأوضح "عبدالجواد"، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بالإضافة إلى تحويل 45 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخمس حالات، بالإضافة إلى إجراء 507 تحليلات معملية و17 كشف أشعة عادية و40 موجات صوتية إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدًا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.