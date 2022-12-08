رئيس جامعة أسوان يؤكد الحرص على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بين البلدين.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، اليوم الخميس، وفدًا من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بقيادة المستشارة الكورية يون راى بارك، بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.

وأكد "عثمان"، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الجامعة والسفارة الكورية بالقاهرة، وقام الطرفان خلال اللقاء، ببحث آليات التعاون بين جامعة أسوان وسفارة كوريا الجنوبية، والعمل على دعم العلاقات الثقافية والتعليمية، خاصة فى مجال البحوث العلمية والاتصالات والإلكترونيات والطاقة المتجددة على سبيل المثال الهيدروجين الأخضر.

من جانبها، أكدت يون راى بارك، المستشارة الثقافية لسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، حرص الجانب الكورى على تطوير العلاقات الثقافية والتبادل الثقافى مع مصر.

وأوضح الدكتور حازم عبداللاه الجمل، عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن هذه الزيارة تأتى لتدعيم قسم اللغة الكورية وتفعيل برامج الدراسات العليا والبحوث وتوفير المعامل تيسيرًا على الدارسين فى مرحلة الماجستير والدكتوراه بصعيد مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية خاصة فى المجالات التكنولوجية، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية.

واختتم الجانبان اللقاء بجولة تفقدية بمقر كلية الألسن للوقوف على سير العملية التعليمية بقسم اللغة الكورية، والاطمئنان على الطلاب مع توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالقسم.

كما تفقد الوفد مكتبة الركن الكورى بالكلية، والتى تقدم خدماتها العلمية والبحثية لمتحدثى اللغة الكورية من أبناء محافظة أسوان بشكل خاص وأبناء محافظات جنوب الصعيد.