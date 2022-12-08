التعليم: يجوز نقل معلمى المرحلة الإعدادية للعمل بالثانوى العام لسد العجز



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، ردا علي الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلمي المرحلة الإعدادية لسد العجز في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه يجوز نقل معلمي المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتيازهم التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين علي المرحلة الثانوية ما عدا معلمي مادتى العلوم والدرسات الاجتماعية لاحتياجهم إلى تغيير مسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن دعم قطاع التعليم بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوى فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، خلال الفترة من 2 وحتى 24 يوليو 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة، كما أجرى الجهاز اختبارات لما يقرب من 15 ألف معلم للتعيين فى رياض الأطفال وتتم الآن اختبارات معلم فصل لاختيار 15 ألف معلم.