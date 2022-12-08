تدريب 1000 معلم كنسى لخدام المهجر عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - بدأت كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس فى أبو ظبى، بالتنسيق مع المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة تدريبية لخدام وخادمات الكنائس القبطية فى عدد من الدول، منها الإمارات وكندا وأستراليا، عبر تطبيق "Zoom" على الإنترنت.





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