وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - ونُقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة. يأتى اكتشاف هذه الحالة فى إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومى للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذى يمكنه الاكتشاف الفورى لأى أمراض معدية.

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