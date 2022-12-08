نجاح عملية استئصال ورم سرطانى بالقولون لسيدة بمستشفى السويس العام

جدة - نرمين السيد - نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام، اليوم الخميس، بقيادة الدكتور سليمان القماش، استشارى جراحة الأورام ورئيس الفريق، فى استئصال ورم سرطانى لسيده تعانى من انسداد معوى؛ نتيجة ورم سرطانى بالقولون.





وأوضحت مديرية الصحة بالسويس - فى بيان اليوم - أنه تم إجراء عملية استئصال للقولون المستعرض وبداخله الورم السرطانى. من جانبه، قال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن المديرية نجحت فى إجراء العديد من العمليات الدقيقة داخل المستشفى العام من خلال نخبة من كبار الأطباء من مختلف التخصصات الطبية.

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