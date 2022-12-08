«التعليم» تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضورالدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والعديد من مسؤولى الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات من الأزهر.





وفى كلمتها، نيابة عن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رحبت الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالحضور، معربة عن سعادتها باحتفال الوزارة باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

وقالت الدكتورة راندة شاهين "إن الوزارة تسعى إلى الاستجابة لتوجهات القيادة السياسة لمكافحة الفساد، من خلال تضمين القيم الأخلاقية والإنسانية فى منظومة التعليم الحديثة (2.0)، وفى ضوء رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصرى الذى يعد مصدر القوة والتماسك البناء لمصر الجديدة التى ننشدها".

كما أشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبرعام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، وقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصرى المبذول فى هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الرغم من النجاح الذى تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولى إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلى درجات أفضل فى مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية، فكانت الإستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

وأوضحت أن المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب (جريس) فى مجال مكافحة الفساد يتبناها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات برئاسة الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبتوجيه من القيادة السياسية المصرية، ومن المقرر أن تستمر أنشطة المبادرة حتى شهر يوليو 2023، وهى من أبرز المبادرات المرتبطة بأنشطة التعليم والتعلم الهادف إلى مكافحة الفساد.

وتابعت الدكتورة راندة شاهين: "إن احتفالية اليوم تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى التاسع من ديسمبر من كل عام، وتتبنى هيئة الرقابة الإدارية - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد متابعة أنشطة مبادرة جريس لمكافحة الفساد، وفى هذا السياق يجب التأكيد على ثقافة نبذ الفساد التى تحتاج إلى مزيد من التعزيز داخل المدارس وذلك من خلال دمج مكافحة الفساد فى البرامج والمناهج التعليمية لكى يصبح الشباب قادة النزاهة فى المستقبل، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال خططها الطموحة للتطوير".

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام أنه لابد من تضمين برامج توعوية للطلاب حول ميثاق الطالب فى مرحلة ما قبل الجامعة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتضمن أنشطة الأكاديمية دورات تدريبية وعقد مؤتمرات وورش تدريبية متخصصة لكوادر أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية.

وأضافت: إنه فى يومنا هذا نحاول إلقاء الضوء على ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أنشطة متنوعة تهدف إلى ترسيخ مجموعة من القيم الاجتماعية والإنسانية التى تكافح الفساد، سواء كان ذلك من خلال بناء قدرات العاملين بالمؤسسة التعليمية أو ما يتم داخل مدارسنا كبرامج الإذاعة المدرسية ومسرحة المناهج وربط العملية التعليمية بالمواقف الحياتية، الأمر الذى من شأنه أن يترك أثرا إيجابيا فى سلوك أبنائنا الطلاب داخل المدارس، وبالتالى ينعكس ذلك إيجابيا على المجتمع كافة.

تضمن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، عرضا تقديميا للرقابة الإدارية عن مكافحة الفساد، وعرض نموذج للإذاعة المدرسية بمدرسة الزمالك الثانوية بنين العسكرية حول مكافحة الفساد، وعرض من إبهار مصر (مؤسسة التعليم أولا)، وعرض نموذج لدرس تعليمى بمادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية حول أهمية مكافحة الفساد لمدرسة كلية السلام الابتدائية إدارة الزيتون، وعرض نموذج لدرس تعليمى بمادة الدراسات بالمرحلة الثانوية لمدرسة سراى القبة الثانوية بنات بإدارة الزيتون؛ لتوضيح تأثير الفساد على استقرار الدول، وعرض درس تعليمى فى مادة الرياضيات لإدارة شرق مدينة نصر حول أهمية غرس القيم الإيجابية فى الطلاب، وعرض باللغة الإنجليزية لإدارة الزيتون عن مكافحة الفساد.