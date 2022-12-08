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مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج «الصودا آش» 

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رانيا ربيع 2022-12-08 18:25 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس سعد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور عبد اللطيف طه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال".

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أهمية إنشاء مشروع "الصودا آش" ومشتقاتها، الذى يهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من استيرادها من الخارج، لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود فى هذا الملف.

وخلال الاجتماع، تناول بالشرح المهندس طارق الملا، وصف المشروع والموقع الخاص به بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أهمية مشروع إنتاج الصودا آش، ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة لخام الجير المصرى، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتوفير استيرادها من الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة إنشاء وتشغيل المشروع.

وقال المهندس طارق الملا: هناك احتياج كبير لهذه المادة الخام، التى تدخل فى صناعات متعددة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذى الخاص بالمشروع، موضحاً ما تم إعداده من دراسة جدوى اقتصادية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد الدراسة الفنية، وكذا ما تم الإنتهاء منه فيما يخص الدراسة التسويقية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، ومبادرة "ابدأ".

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، مؤكداً أن الحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع الهام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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