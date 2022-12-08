السيسى لـ السودانى: نقدم الدعم الكامل للشعب العراقى لتجاوز كافة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومى العربى، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائى من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى فى الرياض مع محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة لأخيه رئيس الوزراء العراقى على نجاحه فى نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، متمنيا له خالص التوفيق فى أدا مهام منصبه، ومؤكدا على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

كما أشار الرئيس الى أهمية الإسراع فى عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

من جانبه؛ أكد محمد شياع السودانى على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصة فى مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، والذى يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوين الإقليمى والدولى، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصة متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.