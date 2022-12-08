عاجل- السيسى يؤكد على الثوابت الراسخة بدعم العراق وتعظيم دوره القومى العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق، وتعظيم دوره القومى العربى، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات.





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