عاجل- السيسى يجدد التهئنة لرئيس الوزراء العراقى على نيل ثقة البرلمان

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس عبدالفتاح السيس، التهنئة لأخيه محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، على نجاحه فى نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، متمنيا له خالص التوفيق فى أدا مهام منصبه.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس السيسى على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

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