القوات البحرية تنظم زيارة لوفد «الصناعات الهندسية» لشركة ترسانة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة القوات البحرية زيارة لوفد من غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعة المصرية إلى شركة ترسانة الإسكندرية، للتعرف على أعمال وأنشطة وورش الشركة بإعتبارها إحدى قلاع بناء وإصلاح السفن وتنسيق أوجة التعاون المشترك فى الصناعات الهندسية والبحرية.





وتهدف الزيارة إلى التعرف على ما تقدمه شركة ترسانة الإسكندرية من نجاحات متميزة، وخاصة فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع السفن الحربية ذات التقنيات العالية لأول مرة بالمنطقة العربية والإفريقية، بالإضافة لسابق تصنيعها لأكبر السفن التجارية المصرية حمولة 35 ألف طن.

والتقى الوفد بقيادات شركة ترسانة الإسكندرية برئاسة اللواء حسام الدين عزت قطب رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء ياسر القاضى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الشركة، وأشادوا بما شاهدوه على أرض الواقع من مشروعات بناء السفن التجارية الحالية والمشروعات الصناعية التى تقوم الشركة بتنفيذها.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع بناء السفن هو قطاع أصيل ضمن الصناعات الهندسية حيث ساهمت شركة ترسانة الإسكندرية فيه منذ البداية، موضحًا أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد رؤية وإستراتيجية جديدة لتنمية هذا القطاع الهام عن طريق تفعيل القدرة التصنيعية لمكونات الصناعات التكميلية الوطنية اللازمة لتصنيع وبناء السفن والعمل على تقديم مقترح التشريعات التى تخدم هذا الغرض لتعزيز آليات توطين صناعة السفن فى مصر كسياسة تتبناها الدولة على كل المستويات وسيتم الإعلان عنها قريبًا.