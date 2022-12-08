انت الان تتابع خبر منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.. تفاصيل تقديم الحكومة مشروع جديد بمليار جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة باتخاذ خطوة جديدة خاصة بتعميم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ووقع وزراء التخطيط عالة السعيد، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد والتنمية المحلية هشام آمنة، على عقد تنفيذ المرحلة الرابهة من البنية الرئيسية الخاصة بالمنظومة في المحافظات وتكلفتها تصل لمليار جنيه.

الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية

ويشمل مدفن في منطقة رأس سدر في جنوب سيناء وعدد 2 مدفن في محافظة سوهاج في مدينتي سوهاج وجهينة، وأيضاً العقد إزالة ورفع كل التراكمات التاريخية للمخالفات وتكون بكمية 2.1 مليون طن في كل المحافظات.

وأعلنت وزارة البيئة عن الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة والتي تتضمن المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وكل المدافن الصحية الآمنة، وتخطت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال الـ 75% والتي تتضمن رفع التراكمات من 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة يصل عددها لـ 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ويصل عددها لـ 18 محطة.

أهداف رؤية مصر 2030

وتعتبر منظومة إدارة المخلفات الصلبة واحدة من أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية التي ترتبط بالبيئة، وهذا يأتي ضمن الإطار الخاص بالأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، وتساعد في تحقيق الاستدامة لكل الموارد البيئة، والعمل على توفير المنظومة الحديثة مصادر للطاقة النظيفة عن طريق تكنولوجيا التدوير وهي التي تنص على توليد الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب.