انت الان تتابع خبر سبب وقف دخول العمالة المصرية إلي الكويت .. نكشف التفاصيل المخفية وراء ذلك القرار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت التقارير الصحفية الصادرة خلال الساعات الماضية حول سبب وقف دخول العمالة المصرية إلي دولة الكويت في الفترة القادمة.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قد أصدر توجيهات بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سبب وقف دخول العمالة المصرية يتمثل في ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة خاصة بعدما أصبحت تحتل المركز الأول من حيث العمالة الموجودة داخل الكويت، أما الهدف الثاني فهو يتمثل في ء تنفيذ مشروع التكويت في الجهات الحكومية.

وزعمت التقارير أن الهدف الثالث واء ذلك القرار هو مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل.