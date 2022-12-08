انت الان تتابع خبر عاجل.. إضافة المواليد الجدد بمكاتب التموين.. المصيلحي يكشف البيانات المطلوبة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل مديريات التموين بأن يتم إخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام كل الطلبات من المواطنين، وهي التي تخص إضافة مواليد لكل الفئات الأكثر احتياجاً وتسهيلاً لهم.

بيانات لإضافة المواليد الجدد في مكاتب التموين

اسم صاحب البطاقة.

الرقم القومي.

رقم البطاقة التموينية.

عجج أفراد البطاقة والأفراد الذي يريد إضافتهم.

أرقامهم القومية، وذلك بحيث أن لا تزيد البطاقة على أربع أفراد.

فئات يجق لها إضافة المواليد الجدد