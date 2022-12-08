انت الان تتابع خبر بطاقة الخدمات المتكاملة .. التضامن تعلن عن قرار الراحة لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج قرار جديد صباح اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022، بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة، لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأعلنت وزارة التضامن عن تعاقد مع شركة “فورى” لتقديم خدمات لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة والتي تتمثل في تحصيل الرسوم المطلوبة لحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك عبر منافذ الشركة التي تتواجد في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة أنه يمكن الحصول هذه الخدمة عبر باستخدام الكود رقم “8888”، وذلك بعدما كان يقوم المواطن سداد رسوم التقييم الوظيفي وقدرها 50 جنيهًا من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي التي لا تتواجد في أغلب المناطق.