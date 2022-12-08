انت الان تتابع خبر عاجل.. وظائف خالية في الشباب والرياضة.. اعرف الشروط والمرتبات خيالية الحق قدم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب الكثير من الشباب عن وظائف خالية في الشباب والرياضة والعديد من المجالات والتخصصات المختلفة، حيث أن العديد من المؤسسات المختلفة بالدولة بالتعاون مع القطاع الخاص يقدمون الكثير من الوظائف التي تتلاءم مع جميع الخريجين الذين يريدون الحصول على فرصة عمل مميزة.
وظائف خالية في الشباب والرياضة
وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن توفير الكثير من الوظائف الجديدة بشكل مستمر، وهذا يكون في العديد من الشركات والقطاعات المختلفة وهي التي تريد أن تشغل الشباب وتخلص من البطاقة.
التخصصات المطلوبة في الشباب والرياضة
- وتشمل على خدمة عملاء.
- ومكان العمل في العباسية.
- شروط التقديم في وظيفة الشباب والرياضة
- لابد أن يكون حاصل على مؤهل عالي.
- يجب أن يكون سن المتقدم بحد أقصى 35 عاماً.
- ويتم التقديم على وظائف خدمة العملاء ولا يشترط توافر بعض الخبرة عند المتقدمين.
مميزات العمل في وظائف خدمة العملاء
- وتعمل على توفير فرص العمل براتب شهري يصل لـ 2800 جنيه وهو يكون 2400 ثابت و400 متغير، ومعهم 250 حوافز.
- ويحصل الشخص المتقدم للوظيفة على 2 إجازة أسبوعية، وساعات العمل يومياً تكون 8 ساعات بجانب تأمين طبي واجتماعي.
- والتقديم يكون من خلال ملء الاستمارة والتسجيل في منصة توظيف مصر.