انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 5 أشخاص في حادث انقلاب بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الخميس ، لسيارة ربع نقل بطريق” أبو شلبي – الصالحية القديمة” في نطاق محافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط واقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.