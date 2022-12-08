وزير الإسكان يتفقد محطة المعالجة والرفع بمشروع صرف صحى أبوتلات بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وأعمال الشبكات (خطوط الطرد – خطوط الانحدار – خط السيب النهائي) بمشروع صرف صحى أبوتلات، بمحافظة الإسكندرية، والذى ينفذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب تفقده محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، ومشروعات التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، ويرافقه فى الزيارة التفقدية مسئولو الوزارة، وقطاع المرافق.

وتجول الوزير بمكونات مشروع صرف صحى أبوتلات، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث أوضح المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يضم، محطة معالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم، وخط السيب النهائى، وتم الانتهاء من تنفيذهما، بجانب محطة الرفع الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تنفيذها، ومحطتى رفع جارٍ تنفيذهما، بالإضافة إلى أعمال الشبكات بطول إجمالى 121 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 44 كم منها.

وشدد وزير الإسكان، على الشركات المنفذة للمشروع، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل وبأعلى جودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن مشروع صرف صحي أبوتلات، يُعد نقطة تحول للمنطقة البحرية، حيث يهدف لمد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات البحرية بدءاً من طريق إسكندرية/ مطروح، وحتى البحر، وسينهى معاناة الأهالى من مشاكل الصرف الصحي، وتراكم المياه فى شوارع منطقة أبوتلات، والممتدة من كوبرى ك 21 وحتى سور شركة سوميد.