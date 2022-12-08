بحضور وزيري الإسكان والمحليات.. البرلمان يناقش ”التصالح في مخالفات البناء” الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات يومي الأحد والاثنين المقبلين برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما في ذات الموضوع، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.