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بحضور وزيري الإسكان والمحليات.. البرلمان يناقش ”التصالح في مخالفات البناء” الأسبوع المقبل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات يومي الأحد والاثنين المقبلين برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما في ذات الموضوع، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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