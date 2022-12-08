سفير مصر فى باريس يستعرض نتائج «COP27» مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة

جدة - نرمين السيد - شارك السفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، فى اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة، حيث أطلع ممثلى الدول الأعضاء على أبرز نتائج مؤتمر المناخ "COP27" الذى عُقِد الشهر الماضى فى شرم الشيخ.





واستعرض السفير علاء يوسف، خلال كلمته مجمل أعمال المؤتمر ومستوى المشاركة الرفيع من جانب الدول ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، مُشيرًا إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر أولت اهتمامًا خاصًا لموضوعات الطاقة سواءً فى الموائد المستديرة التى عُقدت على هامش أعمال القمة، أو من خلال تخصيص أحد الأيام الموضوعية لمسائل الطاقة وعلاقتها بالمناخ، علاوة على المبادرات المختلفة التى أطلقتها مصر أثناء انعقاد المؤتمر.

وأضاف "يوسف"، أن مصر حرصت على أن تكون شواغل القارة الأفريقية حاضرة بقوة فى مختلف فعاليات المؤتمر، وهو ما انعكس فى عدة مظاهر أبرزها إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة فى أفريقيا وما تضمنته من أهداف طموحة لتأمين مصادر طاقة نظيفة لما يقرب من 300 مليون مواطن أفريقى بحلول عام 2027.

وأضاف سفير مصر فى باريس، أن مؤتمر "COP27" أعطى دفعة كبيرة لتسهيل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال ما شهده من شراكات واتفاقيات مختلفة فى هذا الشأن، من بينها إطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد، وكذا توقيع مصر لمذكرة التفاهم حول الهيدروجين المتجدد مع الاتحاد الأوروبى، فضلًا عما عكسته نتائج المؤتمر من ضرورة اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بدور أكبر فى تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقدَّم المدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة، وكذا العديد من ممثلى الدول المشاركة فى الاجتماع، التهنئة لمصر على حسن تنظيم المؤتمر والإدارة المتوازنة لأعماله على نحو يُعزز من تنفيذ تعهدات المناخ ويُسهم فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية على الشعوب الأكثر تأثرًا بتداعياتها.

وأشادوا بنجاح الرئاسة المصرية فى الإعلان عن صندوق تمويل الخسائر والأضرار لصالح الدول النامية، فضلًا عن التعهدات الإضافية من جانب العديد من الدول المتقدمة لتمويل جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وتسريع الانتقال العادل للطاقة فى الدول النامية فى إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة.